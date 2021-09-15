Москвичам рассказали, зачем таксисты в аэропорту Домодедово сами себе вызывают такси

Таксисты в аэропорту Домодедово вызывают такси сами себе. Правда, потом заказы отменяют.

Странную схему описали в Сети свидетели таких событий. Оказывается, это новый способ устранения конкурентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.