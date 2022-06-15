На четвертом маршруте МЦД открыли станцию Ольгино

На четвертом маршруте Московских центральных диаметров открыли станцию Ольгино с временной инфраструктурой. Для пассажиров теперь работает деревянная платформа островного типа между двумя путями. На станции уже установили кассовые павильоны, а рядом – остановку городского транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.