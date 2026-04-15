Загруженность московских дорог утром 15 апреля составила 4 балла

Общая интенсивность движения на дорогах Москвы утром 15 апреля составила 4 балла. Об этом рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Наиболее плотный транспортный поток сейчас наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. На движение могут повлиять строительные работы на Бутырской улице, а также аварии на выездах из города.

