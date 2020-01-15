Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве открыли 1-й городской зарядный комплекс для электромобилей. Он заработал на перехватывающей парковке "Московского парка" у станции метро "Волоколамская". На площадке 24 часа в сутки работают 18 зарядных станций мощностью до 240 киловатт с поддержкой всех основных типов разъемов.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать круглогодичный водный электротранспорт в столице. Пассажиры все чаще выбирают регулярные речные маршруты для передвижения по городу зимой. За новогодние праздники пассажиропоток на них вырос на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Суда работали каждый день и ходили по расписанию даже в снегопад", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В декабре 2025 года число случаев оплаты виртуальной картой "Тройка" выросло на 65% относительно декабря 2024 года. Карту можно выпустить в приложении "Метро Москвы" и использовать на всех видах городского транспорта.