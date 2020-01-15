Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Москвичи в новогодние праздники чаще пользовались электросудами

Новости регионов: сильные метели надвигаются на Камчатку

"Деньги 24": российский авторынок сократился на 16% по итогам 2025 года

Пассажиропоток на электросудах вырос на 10% в новогодние праздники в Москве

Дополнительные автобусы запустили в Подмосковье из-за снегопадов

Дептранс рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за снегопада

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 января

Новые автомобили подорожали на 1,5–3% в России с начала 2026 года

Проверить легальность такси теперь можно на портале "Госуслуги"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве открыли 1-й городской зарядный комплекс для электромобилей. Он заработал на перехватывающей парковке "Московского парка" у станции метро "Волоколамская". На площадке 24 часа в сутки работают 18 зарядных станций мощностью до 240 киловатт с поддержкой всех основных типов разъемов.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать круглогодичный водный электротранспорт в столице. Пассажиры все чаще выбирают регулярные речные маршруты для передвижения по городу зимой. За новогодние праздники пассажиропоток на них вырос на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Суда работали каждый день и ходили по расписанию даже в снегопад", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В декабре 2025 года число случаев оплаты виртуальной картой "Тройка" выросло на 65% относительно декабря 2024 года. Карту можно выпустить в приложении "Метро Москвы" и использовать на всех видах городского транспорта.

Читайте также
транспортгородвидео

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика