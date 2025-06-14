Авиакомпании РФ продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в ОАЭ

В Росавиации заявили, что большинство российских авиакомпаний продолжают в штатном режиме выполнять регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и обратно.

Сейчас по маршруту летают около 50 рейсов в неделю. На этом направлении работают пять отечественных авиакомпаний. Также пять арабских перевозчиков могут выполнять перелеты между Россией и ОАЭ.

При этом в Росавиации отметили, что маршруты стали длиннее в связи с обходом воздушного пространства Ирана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.