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11:30

Транспорт

ГД приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

ГД приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

До конца 2024 года число электробусов в столице увеличится до двух тысяч

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Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Это позволит повысить размер обязательных страховых выплат в четыре раза.

Компании, получившие разрешение на перевозку, не смогут работать, пока не застрахуют свою ответственность минимум на два миллиона рублей. Страховку будет необходимо приобретать на каждый автомобиль.

Что изменится для пассажиров? И вырастет ли стоимость поездки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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