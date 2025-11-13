Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

13 ноября, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Эстакада на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом готова на 20 %, сообщил Сергей Собянин. Новая эстакада разгрузит перекресток, а проезд по шоссе Энтузиастов станет удобнее. Стартовала подготовка к монтажу пролета строения, завершить все работы планируется в 2027 году.

"В рамках утвержденных в октябре проектов КРТ построят более 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Около 744 тысяч квадратных метров придется на жилье. Возведут и объекты общественно-делового назначения общей площадью около 578 тысяч квадратных метров. Среди них – детские сады, школы и другая востребованная инфраструктура. Реализация проектов позволит создать 15,7 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На западе, северо-западе и юго-востоке столицы в рамках Адресной инвестиционной программы возведут 3 колледжа. Это будут инновационные образовательные пространства более чем на 22 тысячи человек.

