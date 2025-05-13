В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 мая

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в пределах Садового кольца. Вечером нагрузка нарастет на радиальных магистралях при движении в область.

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