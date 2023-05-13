Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 20-21 мая и 27-28 мая

Участок московского метро на Серпуховско-Тимирязевской линии между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт в выходные 20-21 мая и 27-28 мая.

На центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии с 20 мая по 9 июня будет проведен ремонт. Также входы и выходы со станций "Чеховская" и "Цветной бульвар" с 20 мая по 9 июня будут закрыты, сами станции продолжат свою работу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.