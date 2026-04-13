Авиакомпания El Al запустила первые прямые рейсы из Москвы в Израиль

Израиль снова открыт для туристов: авиакомпания El Al запустила первые прямые рейсы из Москвы. Цена на старте – от 78 тысяч рублей в одну сторону. С 17 апреля к ней подключатся Red Wings из Жуковского, с 19-го – "Азимут".

Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предупреждает, что восстановление идет постепенно, отдельные рейсы в первые дни могут отменяться. Вместе с тем он добавил, что, по словам политологов и турагентов, "не стоит питать иллюзий, что в Израиле стало безопасно".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.