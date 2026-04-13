ИИ начнет следить за усталостью водителей

С 15 июня Росстандарт вводит новый ГОСТ: системы компьютерного зрения, биометрические датчики и искусственный интеллект начнут оценивать усталость водителя за рулем. ИИ будет анализировать частоту и длительность зевоты, наклоны головы, мимику, а также темп речи, интонацию и даже звуки вздохов.

Полученные данные будут использовать для работы систем безопасности автомобиля. Они смогут адаптировать управление в зависимости от состояния водителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.