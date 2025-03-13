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13 марта, 14:00

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Минтранс РФ подготовил изменения в ПДД об электросамокатах

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Москве открыли самый длинный надземный пешеходный переход – у съезда с Новоегорьевского шоссе на МКАД, сообщил Сергей Собянин. Переход состоит из четырех башен-сходов, оборудован лифтами для маломобильных горожан и родителей с колясками.

"По поручению Сергея Собянина, город уделяет особое внимание созданию социальной инфраструктуры. С 2011 года в столице в рамках Адресной инвестиционной программы построили 64 объекта спорта совокупной площадью более 653 тысяч квадратных метров. Только в прошлом году в Москве под кураторством столичного департамента гражданского строительства появилось четыре спортивных центра общей площадью 34,5 тысячи квадратных метров. Новые объекты построили в районах Раменки, Гольяново, Хорошёво-Мнёвники и Зеленограде", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Таганском районе инвестор восстановил дом художников Коровиных по городской программе "1 рубль за квадратный метр в год". В здании, которое является объектом культурного наследия, арендатор на льготных условиях откроет гостиницу.

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