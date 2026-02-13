Корректировки в расписании полетов в столичных аэропортах возможны из‑за снегопада

Из‑за обильных снегопадов возможны корректировки в расписании полетов. Ухудшение погоды отражается на работе авиатранспорта в Москве. Это связано с обслуживанием взлетно-посадочных полос.

В аэропорту Домодедово на перроне и привокзальной площади задействованы 63 единицы техники. Усиленная смена занимается уборкой снега и очисткой труднодоступных мест. Ручную уборку выполняют 17 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.