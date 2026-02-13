Движение на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 затруднено через станцию Павшино

На Рижском направлении МЖД и МЦД-2 затруднено движение через станцию Павшино. Пригородный поезд совершил временную остановку по техническим причинам. К составу направили вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.

В настоящее время ряд поездов на участке от Нахабино до Тушинской следует по соседнему пути. Дептранс вместе с МЖД принимают все необходимые меры для сокращения опозданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.