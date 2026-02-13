Расписание изменят на МЦД-3 из-за работ по модернизации контактной сети

Расписание изменят на МЦД-3 в связи с работами по модернизации контактной сети на участке Химки – Сходня. Корректировки коснутся электричек после 22:00. Интервалы движения пассажирских составов увеличат до 20 минут.

Часть поездов Казанского направления проследует укороченными маршрутами до станции Митьково. Режим работы диаметра сократится. Изменения будут действовать 13, 14, 16, 17, 19 и 20 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.