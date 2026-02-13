Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:45

Транспорт

Расписание изменят на МЦД-3 из-за работ по модернизации контактной сети

"Новости дня": аэропорты Москвы начали работать в усиленном режиме из-за непогоды

Столица получит больше 700 вагонов "Москва-2026" в ближайшие годы

Рост цен на иномарки ожидается в России из-за ужесточения утильсбора

В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 17 лет

Многие китайские автобренды решили уйти с российского рынка из-за ужесточения утильсбора

Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро

Первый вывозной рейс с российскими туристами из Кубы прибудет в Москву 13 февраля

"Мослекторий": Алексей Вульфов – об истории железной дороги

"Новости дня": в столичном метро появились роботы-пекари, которые готовят блины

Расписание изменят на МЦД-3 в связи с работами по модернизации контактной сети на участке Химки – Сходня. Корректировки коснутся электричек после 22:00. Интервалы движения пассажирских составов увеличат до 20 минут.

Часть поездов Казанского направления проследует укороченными маршрутами до станции Митьково. Режим работы диаметра сократится. Изменения будут действовать 13, 14, 16, 17, 19 и 20 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

