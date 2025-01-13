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13 января, 16:15

Транспорт

В ЦОДД спрогнозировали затруднения во время вечернего разъезда в Москве

В ЦОДД спрогнозировали затруднения во время вечернего разъезда в Москве

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В столице в вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область, а также в местах проведения дорожных работ на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Об этом рассказала главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Кроме того, в ведомстве спрогнозировали аварии на магистралях при выезде из города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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