В ЦОДД спрогнозировали затруднения во время вечернего разъезда в Москве

В столице в вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область, а также в местах проведения дорожных работ на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Об этом рассказала главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Кроме того, в ведомстве спрогнозировали аварии на магистралях при выезде из города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.