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12 апреля, 09:45

Транспорт

Новые поезда вышли на Казанское направление ЦППК

Новые поезда вышли на Казанское направление ЦППК

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) полностью обновила экспрессы на Казанском направлении. На маршрутах до Раменского и Голутвина появились еще 5 новых поездов. В них установлены комфортные сиденья, информационные экраны, системы микроклимата и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Ранее средний возраст составов на этом направлении был около 12 лет, а теперь он не превышает полугода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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