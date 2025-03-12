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12 марта, 19:30

Транспорт

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

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На Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Рыбинской улицы наблюдается плотное движение. Отмечается, что для ТТК специалисты ЦОДД разработали проекты по переразметке. Изменения помогают увеличить пропускную способность дорог и среднюю скорость движения, а также сделать безопасными сложные выезды.

Средняя скорость потока вечером 12 марта на всех городских магистралях составляет 31 километр в час. По прогнозу загруженности, далее с каждым часом на дорогах будет свободнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортдорогигородвидеоЕкатерина Фоменко
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