Новости Московского транспорта

11 августа, 14:30

Новости регионов: аэропорт Сочи возобновил работу после атаки БПЛА

"Мой район. Новости": депо "Столбово" открылось в Коммунарке

Американский рэпер Akon не отменил концерт в Сириусе на фоне угрозы атаки БПЛА

Новости регионов: прокуратура начала проверку после гибели пилота вертолета на Камчатке

Настоящий вагон метро установили в "Манеже" на выставке "Та самая Москва"

"Мой район. Новости": движение по транспортной развязке открыли у метро "Корниловская"

Новости градостроительного комплекса Москвы

Правила пользования каршерингом изменятся в Москве с 1 сентября

Депо "Столбово" открыли в Коммунарке в преддверии Дня строителя

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В "Манеже" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" открыли выставку "Та самая Москва". В уличной экспозиции разместили восемь реалистичных симуляторов городского транспорта и строительной техники. Внутри гостей ждут уникальные пространства, экскурсии, активности. Вход свободный.

"Для повышения безопасности поездок операторы СИМ в Москве запустили рейтинговую систему оценки вождения пользователей. Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, в ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городском прокате теперь можно получать дополнительные бонусы за аренду велосипедов или электроскутеров. Для этого надо найти в приложении транспорт со специальным знаком в виде подарка, арендовать его и получить выгоду до 30% от цены прокаты.

Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
