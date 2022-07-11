Расписание электричек на Ленинградском направлении изменили до 29 июля – Дептранс

Расписание электричек на Ленинградском направлении изменено до 29 июля. Об этом сообщили в Дептрансе. Корректировки в график вносят из-за стройки в Зеленограде на станции Крюково.

Там обновят инфраструктуру в рамках обустройства МЦД-3. Поэтому пришлось увеличить интервалы между поездами. Некоторые составы будут курсировать лишь до станций Химки и Сходня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.