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11 января, 22:45

Транспорт

Вокзал Тимирязевская частично заработает летом 2024 года

Вокзал Тимирязевская частично заработает летом 2024 года

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Техническую часть вокзала Тимирязевская запустят в 2024 году

Техническая часть городского вокзала Тимирязевская заработает уже в 2024 году. Ожидается, что ее запустят в августе-сентябре. А к концу года планируют открыть технологическую часть вокзала Тимирязевская.

Как сообщил заммэра Андрей Бочкарев, часть вокзала готова уже на 80%. Движение на разворотной площадке общественного транспорта уже запустили. В данный момент идет монтаж инженерных сетей, строительство южного подземного перехода и обновление улично-дорожной сеть вблизи вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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