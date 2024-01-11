Вокзал Тимирязевская частично заработает летом 2024 года

Техническая часть городского вокзала Тимирязевская заработает уже в 2024 году. Ожидается, что ее запустят в августе-сентябре. А к концу года планируют открыть технологическую часть вокзала Тимирязевская.

Как сообщил заммэра Андрей Бочкарев, часть вокзала готова уже на 80%. Движение на разворотной площадке общественного транспорта уже запустили. В данный момент идет монтаж инженерных сетей, строительство южного подземного перехода и обновление улично-дорожной сеть вблизи вокзала.

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