В ЦОДД рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Центр организации дорожного движения рекомендует жителям столицы использовать для передвижения по городу общественный транспорт из-за снегопада. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти до завтрашнего дня. Рекомендуется выезжать на машине до 17:00 или уже после 20:00. В течение дня по возможности следует отказаться от поездок на личном автомобиле.

Городской транспорт работает штатно. Кроме того, автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Также автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться во время движения на телефон.

По данным Дептранса Москвы, движение на проспекте Андропова и МСД рабочее. Локальные затруднения наблюдаются на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов и МКАД в районе Бесединского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центре города, на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.

На движение влияют погодные условия, низкие скорости и мелкие ДТП.

Сильная метель накрыла столичный регион 11 января. Ожидается, что уже в середине дня в Москве выпадет более 10% месячной нормы осадков. При этом температура воздуха в столице резко упадет в течение дня до минус 12 градусов, а порывы ветра могут вырасти до 20 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус добавил, что сильные метели в Москве, начиная с северных районов, будут по мере прохождения холодного атмосферного фронта постепенно прекращаться. После этого, по его словам, снег станет небольшим и локальными, а на дорогах и тротуарах сформируется сильная гололедица.

Синоптики прогнозируют, что мороз до минус 20 градусов в Москве продержится до конца недели, а новая волна осадков и потепления будет наблюдаться уже 15 января – в понедельник на следующей неделе столбики термометров достигнут показателя в минус два градуса.

Москвичам напоминают, что желтый уровень погодной опасности продлен в столице до 12:00 12 января. Кроме того, в городе до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, а до 21:00 этого же дня – из-за снегопада, метели и ветра.