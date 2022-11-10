Опубликована карта развития столичного метро и МЦД до 2030 года

Схему развития метро и МЦД на ближайшие годы опубликовал НИИ "МосТрансПроект". На схеме указан D5, который протянется из Пушкино к аэропорту Домодедово. Предположительные даты запуска – 2025–2027 годы.

А станцию D3 Крюково для жителей Зеленограда планируют открыть в 2023–2024 годах. Продлить предполагают и Арбатско-Покровскую линию метрополитена. Так, например, на 2026 год запланировано открытие станции в районе Гольяново. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.