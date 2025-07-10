Трамваи временно изменят маршруты у "Красносельской" и Белорусского вокзала

На ближайшие 28 дней изменились схемы движения трамваев между станцией метро "Красносельская" и Белорусским вокзалом, а также в районах Российского университета транспорта и метро "Новослободская". Как сообщили в столичном департаменте транспорта, вместо привычных трамвайных маршрутов запущены альтернативные варианты.

Изменения связаны с масштабными работами на путях, в том числе с реконструкцией разворотного кольца на Чистопрудном бульваре и установкой стрелочных переводов с современной системой водоотведения и подогрева. Особое внимание уделяется пересечению Садового кольца и улиц Маши Порываевой и Каланчевской.

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