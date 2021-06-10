На Москве-реке судна-нарушители будут отгонять на штрафстоянки

На Москве-реке начнут работать эвакуаторы для катеров. Управлять ими будет "Московский паркинг" совместно с ГИМС.

Задача – навести порядок перед тем, как пустить по реке маршруты городского водного транспорта. В следующем году планируют пустить два таких маршрута.

Сообщается, что поводом для буксировки судна на спецстоянку может быть отсутствие необходимых документов или, например, нетрезвое состояние членов экипажа. Эвакуировать будут два катера-буксира.

Судно останется на спецстоянке, пока владелец не оплатит штраф. Тарифы пока не известны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.