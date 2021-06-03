В СК предупредили об опасности использования электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Следственный комитет РФ предупредил об опасности использования электросамокатов.
"Главная проблема в том, что в законодательстве РФ новомодное средство передвижения пока ничем не ограничено. Общественность вновь вернулась к вопросу о правах и обязанностях водителей двухколесного транспорта с электромоторами", – говорится в сообщении СК.
В пример там привели случаи аварий, в которых участвовали электросамокаты. Специалисты рассказали, что с наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах РФ участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, из-за которых пострадали люди.
"В Новосибирске владелец электросамоката попал в ДТП с автомобилем. В Карелии двухколесный электротранспорт сбил малолетнюю девочку прямо на тротуаре. В Санкт-Петербурге двое молодых людей сбивали прохожих на главной улице города", – добавили в СК.
Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список для водителей электросамокатов. В него будут попадать нарушители требований к использованию средств индивидуальной мобильности с последующим запретом на их аренду в городских сервисах.
Количество аварий с участием электросамокатов в столице увеличилось на 70%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: