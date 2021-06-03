В СК предупредили об опасности использования электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следственный комитет РФ предупредил об опасности использования электросамокатов.

"Главная проблема в том, что в законодательстве РФ новомодное средство передвижения пока ничем не ограничено. Общественность вновь вернулась к вопросу о правах и обязанностях водителей двухколесного транспорта с электромоторами", – говорится в сообщении СК.

В пример там привели случаи аварий, в которых участвовали электросамокаты. Специалисты рассказали, что с наступлением теплой погоды в крупных городах и областных центрах РФ участились случаи агрессивного вождения электросамокатов, из-за которых пострадали люди.

"В Новосибирске владелец электросамоката попал в ДТП с автомобилем. В Карелии двухколесный электротранспорт сбил малолетнюю девочку прямо на тротуаре. В Санкт-Петербурге двое молодых людей сбивали прохожих на главной улице города", – добавили в СК.

Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список для водителей электросамокатов. В него будут попадать нарушители требований к использованию средств индивидуальной мобильности с последующим запретом на их аренду в городских сервисах.

