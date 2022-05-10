На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов

На северном участке Таганско-Краснопресненской линии приостановлено движение поездов. Составы не ходят от "Планерной" до "Октябрьского Поля" из-за человека на пути.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.