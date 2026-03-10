В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

Наиболее плотный трафик в Москве 10 марта наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра. Затруднения также фиксировались на внешней стороне МКАД в районе третьего километра, рассказал ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе. Сложности с проездом ожидаются также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером затруднения прогнозируют по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.