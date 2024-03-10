Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Там отметили, что в настоящий момент более тысячи турникетов метро, Московского центрального кольца, речного транспорта и "Аэроэкспресса" уже принимают оплату проезда по распознаванию лица. До конца текущего месяца отечественный сервис начнут тестировать на центральных диаметрах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.