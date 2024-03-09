В Москворечье-Сабурове продлят пешеходный бульвар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В Москоречье-Сабурове продлят пешеходный бульвар в рамках строительства двух жилых домов в 2-м Котляковском переулке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Москворечье-Сабурове появится новая прогулочная аллея, доступная для всех горожан. Новый участок бульвара протяженностью 250 метров станет продолжением уже существующей части длиной около километра.

Их объединит площадь с арт-объектом в виде круглой перголы. Стальная конструкция с зеркальными опорами и подвесными качелями займет около 800 квадратных метров. Внутри нее разместят зеленые холмы с кустарниками и травами, декоративные валуны и металлические кресла со столиками для отдыха.

Пешеходный бульвар планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году вместе с новыми домами.

Ранее стало известно, что у воды в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе появятся прогулочные маршруты. Длина благоустроенных береговых линий в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе составит 3,5 километра по обе стороны Москвы-реки.