Строительство метро в Москве продолжается на нескольких направлениях одновременно. В полном ходу работы по Рублево-Архангельской линии, второй очереди Троицкой линии и Бирюлевской ветке, а также ведется решение о проектировании строительства метро в Сколкове.

Рублево-Архангельская, как отметил член Союза пассажиров Юрий Аралов, станет первой полноценной линией метро из Москвы в область. Она пройдет от "Москва-Сити" через Шелепиху, станцию "Народное Ополчение" в Строгино и далее в Красногорск и "СберСити".

