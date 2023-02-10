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10 февраля, 19:45

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Власти Польши закрыли пункт пропуска "Бобровники" в одностороннем порядке

Власти Польши закрыли пункт пропуска "Бобровники" в одностороннем порядке

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Власти Польши закрыли пункт пропуска "Бобровники" в одностороннем порядке. В результате данного решения более 300 машин скопилось на белорусско-польской границе. В основном, это фуры, которые направлялись в Европу.

Госпогранкомитет Белоруссии предупредил об угрозе транспортного коллапса. Теперь между двумя странами осталось только два погранперехода – один для грузового, другой – для легкового транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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