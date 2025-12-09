В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 9 декабря

Наиболее плотное движение в сторону центра наблюдается на шоссе Энтузиастов, а также на Ярославском и Ленинградском шоссе. Затруднения есть и на внешней стороне ТТК в районе Дорогомиловского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Днем возможны локальные затруднения в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидается плотное движение на выезде из города по радиальным трассам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.