Новости градостроительного комплекса Москвы

09 октября, 14:30

Новости Москвы: навесы "сухие ноги" установят на городском вокзале Славянский бульвар

Остановки в столичном беспилотном трамвае начал объявлять нейроголос

Трамваи № 6 задерживаются на Волоколамском шоссе

Багаж вернувшихся из Турции россиян доставят в аэропорт Внуково другими рейсами

Утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в Россию вылетели по расписанию

"Деньги 24": российские авиакомпании могут потерять более 300 самолетов к 2030 году

Более 200 чемоданов россиян не долетело в Москву из Турции

Российские туристы и их багаж вернутся из Турции разными рейсами

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершена проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор", сообщил Сергей Собянин. Работы выполнялись с помощью щита-гиганта "Лилия", который прошел 850 метров под жилыми кварталами района Хорошёво-Мнёвники. Скоро щит начнет проходку до станции "Строгино" – под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

"Город одобрил реализацию проекта КРТ в бывшей промзоне Бескудниково. Здесь на территории площадью 76,92 гектара появится современный квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости превысит 1,2 миллиона квадратных метров. Участок благоустроят, озеленят, обеспечат современной улично-дорожной сетью, а также установят на нем детские и спортивные площадки. После реализации проекта будет создано около 13,4 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде возвели детский сад, рассчитанный на 250 детей. При строительстве учли высокие требования, которые столица предъявляет к социальной инфраструктуре.

