Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Завершена проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор", сообщил Сергей Собянин. Работы выполнялись с помощью щита-гиганта "Лилия", который прошел 850 метров под жилыми кварталами района Хорошёво-Мнёвники. Скоро щит начнет проходку до станции "Строгино" – под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

"Город одобрил реализацию проекта КРТ в бывшей промзоне Бескудниково. Здесь на территории площадью 76,92 гектара появится современный квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости превысит 1,2 миллиона квадратных метров. Участок благоустроят, озеленят, обеспечат современной улично-дорожной сетью, а также установят на нем детские и спортивные площадки. После реализации проекта будет создано около 13,4 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде возвели детский сад, рассчитанный на 250 детей. При строительстве учли высокие требования, которые столица предъявляет к социальной инфраструктуре.