Пассажиры пожаловались, что не все смогли получить багаж после инцидента во Внуково

Некоторые пассажиры, которые 9 октября вылетали из аэропорта Внуково и столкнулись со сбоем обработки багажа, остались без чемоданов. Как рассказали путешественники, сумки выдали далеко не всем, кто их сдавал в Москве перед вылетом.

Багажные ленты полностью остановились на всех стойках регистрации утром. Это привело к огромным очередям. Из-за технических неполадок пассажиры сдавали сумки и чемоданы через прием негабаритного багажа. Московская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с техническим сбоем в аэропорту.

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