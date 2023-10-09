Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 19:30

Транспорт

Пассажиры пожаловались, что не все смогли получить багаж после инцидента во Внуково

Пассажиры пожаловались, что не все смогли получить багаж после инцидента во Внуково

22 машины "Москвич 3" появились в автопарке Ространснадзора

Стоимость проезда на ж/д транспорте в России изменится с 1 декабря

Эксперты сообщили, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок

Систему обработки багажа в аэропорту Внуково восстановили после сбоя

Стоимость проезда на ж/д транспорте изменится с 1 декабря в РФ

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Авиабилеты на прямые рейсы из Тель-Авива в Москву закончились на 9–10 октября – агрегаторы

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве закроют с 16 по 25 октября

Некоторые пассажиры, которые 9 октября вылетали из аэропорта Внуково и столкнулись со сбоем обработки багажа, остались без чемоданов. Как рассказали путешественники, сумки выдали далеко не всем, кто их сдавал в Москве перед вылетом.

Багажные ленты полностью остановились на всех стойках регистрации утром. Это привело к огромным очередям. Из-за технических неполадок пассажиры сдавали сумки и чемоданы через прием негабаритного багажа. Московская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с техническим сбоем в аэропорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика