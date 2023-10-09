09 октября, 10:49Город
Бочкарев: на Бирюлевской линии метро появятся станции двух типов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Бирюлевской линии столичного метро появятся пять станций с островными и пять – с береговыми платформами. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять – с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро", – сказал он.
Станциями с островными платформами станут:
- "ЗИЛ";
- "Остров Мечты";
- "Кленовый бульвар";
- "Курьяново";
- "Бирюлево".
А береговые платформы появятся на станциях:
- "Москворечье";
- "Кавказский бульвар";
- "Каспийская";
- "Липецкая";
- "Лебедянская".
Постройка новых станций с разным расположением платформ связана с различными способами постройки тоннелей. Около 10 километров Бирюлевской линии пройдут шестиметровыми щитами, построив два параллельных тоннеля с одним путем. Еще 11 километров будет построено при помощи уже 10-метрового щита, который оставляет после себя единый двухпутный туннель.
Также такое решение поможет вписать станции в рельеф и городскую застройку, а также позволит реализовывать разные архитектурные идеи. Например, облик будущих станций "Остров Мечты" и "Лебедянская" выбрали в рамках архитектурных конкурсов.
Ранее Сергей Собянин рассказал подробнее про облик станции "Лебедянская". Ее возведут возле Липецкой улицы, поэтому дизайн новой станции метро отсылает к одному из самых крупных российских центров развития черной металлургии. Главный элемент композиции будет напоминать стальной лист.
Мэр Москвы напомнил, что общая протяженность Бирюлевской линии метро составит более 22 километров.
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