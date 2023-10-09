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09 октября, 10:49

Город

Бочкарев: на Бирюлевской линии метро появятся станции двух типов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Бирюлевской линии столичного метро появятся пять станций с островными и пять – с береговыми платформами. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять – с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро", – сказал он.

Станциями с островными платформами станут:

  • "ЗИЛ";
  • "Остров Мечты";
  • "Кленовый бульвар";
  • "Курьяново";
  • "Бирюлево".

А береговые платформы появятся на станциях:

  • "Москворечье";
  • "Кавказский бульвар";
  • "Каспийская";
  • "Липецкая";
  • "Лебедянская".

Постройка новых станций с разным расположением платформ связана с различными способами постройки тоннелей. Около 10 километров Бирюлевской линии пройдут шестиметровыми щитами, построив два параллельных тоннеля с одним путем. Еще 11 километров будет построено при помощи уже 10-метрового щита, который оставляет после себя единый двухпутный туннель.

Также такое решение поможет вписать станции в рельеф и городскую застройку, а также позволит реализовывать разные архитектурные идеи. Например, облик будущих станций "Остров Мечты" и "Лебедянская" выбрали в рамках архитектурных конкурсов.

Ранее Сергей Собянин рассказал подробнее про облик станции "Лебедянская". Ее возведут возле Липецкой улицы, поэтому дизайн новой станции метро отсылает к одному из самых крупных российских центров развития черной металлургии. Главный элемент композиции будет напоминать стальной лист.

Мэр Москвы напомнил, что общая протяженность Бирюлевской линии метро составит более 22 километров.

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