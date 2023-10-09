Свыше 17 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 17 миллионов человек воспользовались третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) с момента его запуска. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам руководителя ведомства Максима Ликсутова, благодаря запуску МЦД-3 миллионы москвичей и жителей Подмосковья получили наземное метро в шаговой доступности. Появились новые маршруты и пересадки. Кроме того, в следующем году обновят оставшиеся поезда на маршрутах дальнего пригорода.

Он добавил, что сейчас продолжается строительство московских городских вокзалов: Рижская, Митьково и Малино. Делают удобнее и другие станции на Ленинградском направлении.

Ранее сообщалось, что скоростные поезда "Ласточка" на Ленинградском направлении перевезли свыше 140 миллионов человек за восемь лет.

1 октября исполнилось восемь лет с того момента, как скоростные поезда начали ходить по маршрутам из Москвы до Твери и станции Зеленоград-Крюково.

Московские центральные диаметры могут продлить в несколько регионов