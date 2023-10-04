04 октября, 17:30Транспорт
Названы сроки продажи автомобиля "Москвич-6" в России
Новый лифтбек "Москвич-6" должен появиться в столичных автосалонах в октябре – ноябре. Об этом сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров.
Лифтбек – это тип кузова, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом. Окончательные сроки поставок зависят от производителя.
Предполагается, что новая модель будет доступна в трех комплектациях – базовой и более дорогих, а также представлена в пяти цветах. Ожидаемая цена новинки – более двух миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.