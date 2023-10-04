Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 17:30

Транспорт

Названы сроки продажи автомобиля "Москвич-6" в России

Названы сроки продажи автомобиля "Москвич-6" в России

ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 7 баллов вечером 4 октября

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех территорий Москвы

В России затруднена регистрация автомобилей из-за технического сбоя

Более 1,2 млн пассажиров воспользовались сервисом "По пути" с 2021 года

Новости часа: дождь и сильный ветер ожидают в Москве 4 октября

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах московского метро

Сервису перевозок по требованию "По пути" исполнилось 2 года

Новости часа: москвичей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

Москвичам сообщили, как изменится схема движения на ЦТУ

Новый лифтбек "Москвич-6" должен появиться в столичных автосалонах в октябре – ноябре. Об этом сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров.

Лифтбек – это тип кузова, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом. Окончательные сроки поставок зависят от производителя.

Предполагается, что новая модель будет доступна в трех комплектациях – базовой и более дорогих, а также представлена в пяти цветах. Ожидаемая цена новинки – более двух миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика