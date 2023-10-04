Названы сроки продажи автомобиля "Москвич-6" в России

Новый лифтбек "Москвич-6" должен появиться в столичных автосалонах в октябре – ноябре. Об этом сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров.

Лифтбек – это тип кузова, у которого задняя дверь поднимается вместе со стеклом. Окончательные сроки поставок зависят от производителя.

Предполагается, что новая модель будет доступна в трех комплектациях – базовой и более дорогих, а также представлена в пяти цветах. Ожидаемая цена новинки – более двух миллионов рублей.

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