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09 октября, 12:00

Транспорт

Россияне стали чаще брать автокредиты на покупку китайских авто

Россияне стали чаще брать автокредиты на покупку китайских авто

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Более половины выдач автокредитов в российских банках приходится на китайские марки. В частности, доля китайских брендов в сентябре превысила 60%.

Средний размер кредита на автомобиль составил около двух миллионов рублей. Наиболее популярной маркой китайского автопрома стала Omoda. Как отмечают специалисты, привлекательными для массового сегмента машины из КНР делают гарантия, своевременные поставки запчастей и расширение модельного ряда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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