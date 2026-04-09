Новые маршруты 1442 и 1442а запустят из Москвы в Краснознаменск 11 апреля

В Краснознаменск 11 апреля запускают новые маршруты 1442 и 1442а проекта "Москва – область". Современные автобусы пригородной модификации свяжут этот город со станцией метро "Парк Победы".

Рейсов станет на 20% больше. На линии будут работать до 25 автобусов со средним интервалом 7 минут в рабочие дни. Дополнительный маршрут 1442а будет совершать 4 рейса в самое востребованное время по утрам.

