Движение беспилотных грузовиков запустили на ЦКАД в Подмосковье

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье прошли испытания беспилотных грузовиков. Робо-фуры двигались в полностью автоматическом режиме, самостоятельно перестраивались между полосами и реагировали на погодные условия, включая дворники при дожде.

ЦКАД станет частью масштабной сети беспилотных маршрутов. Сейчас 67 таких фур уже курсируют по трассе М-11 "Нева", а к концу года их станет свыше ста. В 2026 году беспилотники планируют запустить и на М-12 "Восток". Общая протяженность маршрутов должна достичь 20 тысяч километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.