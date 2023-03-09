Трамваи № 17 будут следовать в сторону Останкино по измененному маршруту 11–12 марта

Трамваи № 17 будут следовать в сторону Останкино по измененному маршруту 11 и 12 марта. Об этом сообщает пресса-служба столичного Дептранса. Изменения будут действовать на время ремонта трамвайных стрелок на проспекте Мира.

Трамваи будут объезжать участок проспекта Мира между Сельскохозяйственной улицей и улицей Сергея Эйзенштейна по 1-му Сельскохозяйственному проезду. Время в пути увеличится на три минуты.

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