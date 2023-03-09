19:45Транспорт
Трамваи № 17 будут следовать в сторону Останкино по измененному маршруту 11–12 марта
Трамваи № 17 будут следовать в сторону Останкино по измененному маршруту 11 и 12 марта. Об этом сообщает пресса-служба столичного Дептранса. Изменения будут действовать на время ремонта трамвайных стрелок на проспекте Мира.
Трамваи будут объезжать участок проспекта Мира между Сельскохозяйственной улицей и улицей Сергея Эйзенштейна по 1-му Сельскохозяйственному проезду. Время в пути увеличится на три минуты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.