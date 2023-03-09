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Спасатели проведут еще одну поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Чите

Спасатели проведут еще одну поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Чите

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Сотрудники МЧС проведут еще одну поисковую операцию на месте взрыва газа в жилом доме в Чите. Об этом сообщили местные власти. На данный момент спасатели обследуют уцелевшую часть пятиэтажки, чтобы выяснить, пригодна ли она для проживания.

Ранее в Сеть выложили кадры спасения девочки, которую нашли под бетонными плитами одного из верхних этажей. Четвертый и пятый этажи практически полностью уничтожило взрывной волной.

Утром 9 марта взрыв произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Антипиха на востоке Читы. В результате обрушились два этажа здания, повреждения получили по меньшей мере пять квартир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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