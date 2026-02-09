Россия готова возобновить авиасообщение с США

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, при возобновлении полетов американские авиакомпании получат более комфортные условия, поскольку прямые рейсы позволят им быстрее добираться до Москвы. В то же время российским авиаперевозчикам, вероятно, придется облетать воздушное пространство Европы, и этот вопрос также стоит на повестке обсуждений.

