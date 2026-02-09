Российские туристы не смогли вылететь из Шереметьево на Кубу

Российские туристы сообщили, что не смогли вылететь из московского аэропорта Шереметьево в кубинский Варадеро. Пассажиров сняли с рейса, и самолет улетел пустым. На сайте "Аэрофлота" в настоящее время невозможно купить билеты в Варадеро.

Система показывает, что рейсы были запланированы как минимум на 10 и на 13 февраля, но в итоге выдает отсутствие доступных полетов. Как полагают СМИ, это может быть связано с энергетическим кризисом на Кубе. Ранее главный аэропорт Гаваны сообщил, что как минимум до 11 марта не сможет заправлять самолеты топливом.

