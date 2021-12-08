Более 50 тыс человек воспользовались станциями БКЛ московского метро в день открытия

Более 50 тысяч человек успели воспользоваться новыми станциями БКЛ в день открытия. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.