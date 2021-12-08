Московское метро начали украшать к Новому году

Почувствовать новогоднюю атмосферу уже можно в столичной подземке. Многие станции преобразились к праздникам. Украсили кассы, стойки "Живого общения". В вестибюлях появились елки.

Кроме того, пассажиров Арбатско-Покровской линии начал возить тематический праздничный поезд. Опознать его можно по надписи "2022". Всего будет 30 таких составов. Их можно будет увидеть также на Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Калининской и Солнцевской линиях метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.