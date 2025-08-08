Новости регионов: аэропорт Сочи возобновил работу после атаки БПЛА

Аэропорт Сочи начал принимать и отправлять самолеты после атаки БПЛА. Воздушная опасность объявлялась в городе несколько раз в течение дня. Отдыхающих эвакуировали с пляжей. Как сообщил мэр Сочи, из-за случившегося повреждения получил многоквартирный дом. Однако жители не пострадали.

Некоторые районы Санкт-Петербурга подтопило из-за сильных дождей. Кроме того, на юге города наблюдался град. Больше всего от осадков пострадал Петродворцовый район. Как сообщили в региональном "Водоканале", интенсивность осадков превысила норму более чем в 2 раза. При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Санкт-Петербурге вновь ожидаются дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

