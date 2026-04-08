Сервис посадки в поезд по биометрии заработал в пилотном режиме в Москве

В Москве в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд по биометрии. Такой тип проезда сейчас доступен на скоростных поездах сообщением из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. В тестировании участвуют сами пассажиры.

Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров сообщил, что время на проведение транзакции сокращено с 35 секунд до 15 секунд. В свою очередь, пассажиры отметили, что новый сервис удобен, так как не нужно доставать документы и искать их в сумке при посадке.

