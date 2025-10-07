Питбайки стали причиной жалоб москвичей на опасные заезды во дворах и парках

В Москве растет число питбайков, владельцы которых все чаще выезжают за пределы трасс. Эти машины нередко появляются на тропинках парков и во дворах, создавая опасные ситуации для пешеходов. Эксперты предупредили, что на скользких покрытиях такой транспорт становится практически неуправляемым.

По закону эта техника считается спортинвентарем, не требует регистрации в ГИБДД и не предназначена для дорог общего пользования. За управление питбайком на обычных дорогах без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей с изъятием транспортного средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.