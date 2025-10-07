Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 22:15

Транспорт

Питбайки стали причиной жалоб москвичей на опасные заезды во дворах и парках

Питбайки стали причиной жалоб москвичей на опасные заезды во дворах и парках

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку чемоданов и сумок из Турции в Москву

Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

Москвичей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя

"Новости дня": почти 14 тыс пассажиров перевез первый московский беспилотный трамвай

Юрист опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера

Новая "Иволга 4.0" начала курсировать с Киевского вокзала на МЦД-4

Поезд "Иволга 4.0" черного цвета начал курсировать по столице

Новости градостроительного комплекса Москвы

В Москве растет число питбайков, владельцы которых все чаще выезжают за пределы трасс. Эти машины нередко появляются на тропинках парков и во дворах, создавая опасные ситуации для пешеходов. Эксперты предупредили, что на скользких покрытиях такой транспорт становится практически неуправляемым.

По закону эта техника считается спортинвентарем, не требует регистрации в ГИБДД и не предназначена для дорог общего пользования. За управление питбайком на обычных дорогах без прав предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей с изъятием транспортного средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика